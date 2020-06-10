教育
語文同樂 第451期

視聽之娛：再見早逝父親

【明報專訊】假如可以再見已故親人24小時，你願意付出多少？動畫《1/2的魔法》裏的一對小兄弟，為了跟去世多年的爸爸見面，展開惹笑又刺激的大冒險，帶出感動人心的父子情和成長歷程。

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