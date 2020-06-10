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2020年6月10日星期三
語文同樂 第451期
疑涉無禁學生奏《榮光》 香島中學教師不獲續約
跨境生中三至中五周一復課 教局津貼校巴費
港7大學排名升 QS：不見社會事件關連
9歲踏台板 公大舊生吳立熙奪藝術新秀獎
人物專訪：掙扎 藝人沈殷怡
人物專訪：掙扎，然後征服——沈殷怡
神回覆：叫停罵戰
古文化談：樂土 古代想像
文字定格：輕輕逃脫
視聽之娛：再見早逝父親
文字青春痘：天氣篇
答案
News feed：Masks produce plastic waste
News feed：Huge loss for UK universities
Answers, News feed
Comic：Summer fun
Horizon：Vending machines
Answers, Horizon
Grammar：The + adj
Answers, Grammar
Story：A shallow liking
Answers, Story
Animal：Aldabra giant tortoise
視聽之娛：再見早逝父親
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【明報專訊】假如可以再見已故親人24小時，你願意付出多少？動畫《1/2的魔法》裏的一對小兄弟，為了跟去世多年的爸爸見面，展開惹笑又刺激的大冒險，帶出感動人心的父子情和成長歷程。
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疑涉無禁學生奏《榮光》 香島中學教師不獲續約
跨境生中三至中五周一復課 教局津貼校巴費
港7大學排名升 QS：不見社會事件關連
9歲踏台板 公大舊生吳立熙奪藝術新秀獎
人物專訪：掙扎 藝人沈殷怡
人物專訪：掙扎，然後征服——沈殷怡
神回覆：叫停罵戰
古文化談：樂土 古代想像
文字定格：輕輕逃脫
視聽之娛：再見早逝父親
文字青春痘：天氣篇
答案
News feed：Masks produce plastic waste
News feed：Huge loss for UK universities
Answers, News feed
Comic：Summer fun
Horizon：Vending machines
Answers, Horizon
Grammar：The + adj
Answers, Grammar
Story：A shallow liking
Answers, Story
Animal：Aldabra giant tortoise
疑涉無禁學生奏《榮光》 香島中學教師不獲續約
跨境生中三至中五周一復課 教局津貼校巴費
港7大學排名升 QS：不見社會事件關連
9歲踏台板 公大舊生吳立熙奪藝術新秀獎
人物專訪：掙扎 藝人沈殷怡
人物專訪：掙扎，然後征服——沈殷怡
神回覆：叫停罵戰
古文化談：樂土 古代想像
文字定格：輕輕逃脫
文字青春痘：天氣篇
答案
News feed：Masks produce plastic waste
News feed：Huge loss for UK universities
Answers, News feed
Comic：Summer fun
Horizon：Vending machines
Answers, Horizon
Grammar：The + adj
Answers, Grammar
Story：A shallow liking
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Animal：Aldabra giant tortoise
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