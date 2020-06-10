港7大學排名升 QS：不見社會事件關連

港4大學列首50名 港大排22新高

QS最新排名中，美國麻省理工學院連續9年居首，本港則有4間大學排名打入50名之內（見表）。港大排名創新高，從25名升至22名。

QS稱，整體而言，本港的大學於論文引用次數方面表現最好，帶動研究影響力得分。QS研究總監Ben Sowter稱，本港大學有機會於全球排名持續躍升，惟需增加畢業生於僱主間的認受性，包括把課程與行業聯繫，並提供與工作相關的學習機會。

本港受社會事件及新冠疫情夾擊，會否影響本港大學排名？QS發言人稱，本港大學現時的學術聲譽及研究影響力仍然呈正面、上升趨勢，排名其中一項指標「僱主聲譽」雖見退步，但看不到任何與社會事件的明顯關連。至於疫情，QS稱全球經濟影響將於未來數月呈現，成功控制疫情的城市對國際學生及投資者而言為較安全的地方，故會選擇於該處升學。