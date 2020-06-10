疑涉無禁學生奏《榮光》 香島中學教師不獲續約

電郵發全校 稱校董會不滿政治取向

教局稱不知悉 校方無回覆

校方昨至截稿前沒有回覆本報查詢。教育局稱，各學校的法團校董會作為學校人員的僱主，可遵照僱傭合約、《僱傭條例》及相關規定，處理人事聘任及紀律事宜。翻查教育局法團校董會登記冊，沒有香島中學法團校董會的紀錄。據「中學概覽2019/2020」，該校設校董會，但未有披露成員名單。

不獲續約的香島中學藝術科主任李老師，前日向全校發電郵，引述校長1月下旬稱，校董會認為她政治立場與學校不一致，且於校內「高調」提及政治取向，指控理由是「聽聞於校內的音樂考試裏，沒有禁止學生演奏校方聲稱的不恰當的歌曲」。李於電郵回應指控稱，自己嚴守教育局不將政治帶入校園的要求，不偏不倚，保持中立。

稱已提醒免涉社會議題

考試選曲自由取決學生

針對音樂考試，她稱已在課堂上提醒學生選取曲目需小心謹慎，避免涉及社會議題，但選取應考曲目的自由仍取決於學生，校方亦從沒就禁止某類歌曲演奏而向教職員及學生發出明確指引。

關注組：校長稱校董會決定

該校校長黃頌良昨未有回覆本報查詢。「香島中學正校香港本土關注組」學生向本報稱，昨就事件當面向校長查詢，校長證實李老師新學年不獲續約，未有回應是否涉政治原因，又引述校長稱是校董會的決定。

教育界立法會議員葉建源說，雖然涉事中學有其政治色彩，但屬直資學校，某程度以公帑營運，若以政治立場選擇教師，需思考做法是否合適。他說，一般直資學校教師不是簽長約，現時學校不與教師續約，與解僱沒大分別。他認為教育局或需了解校方做法是否對涉事教師公平。