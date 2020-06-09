Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年6月9日星期二
明路—生涯規劃 第92期
跨境生復課開支多 教局研津貼校巴費
福建附小．派防疫帽設隔屏
培道．允穿便服免家長張羅
大人ing：赴韓做練習生 細貓的明星路
大人ing：減肥 練歌 排舞 愛自虐突破極限
職業潛力圖：汽車的聯想
生涯手記：有計劃vs.無計劃
規劃情報：七成半學生 因疫情感學習壓力
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
攝影寫作賽 分享遊學得着
生涯手記：有計劃vs.無計劃
【明報專訊】這樣說好像有點「倒自己米」，但小記自參與《明路——生涯規劃》刊物製作以來，一直都有個謎團纏繞心中——師長常說大家要及早計劃升學、求職前路，但一世人流流長，真的可以一個計劃用到老？
上 / 下一篇新聞
跨境生復課開支多 教局研津貼校巴費
福建附小．派防疫帽設隔屏
培道．允穿便服免家長張羅
大人ing：赴韓做練習生 細貓的明星路
大人ing：減肥 練歌 排舞 愛自虐突破極限
職業潛力圖：汽車的聯想
生涯手記：有計劃vs.無計劃
規劃情報：七成半學生 因疫情感學習壓力
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
攝影寫作賽 分享遊學得着
跨境生復課開支多 教局研津貼校巴費
福建附小．派防疫帽設隔屏
培道．允穿便服免家長張羅
大人ing：赴韓做練習生 細貓的明星路
大人ing：減肥 練歌 排舞 愛自虐突破極限
職業潛力圖：汽車的聯想
規劃情報：七成半學生 因疫情感學習壓力
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
攝影寫作賽 分享遊學得着
prev
next