教育
明路—生涯規劃 第92期

生涯手記：有計劃vs.無計劃

【明報專訊】這樣說好像有點「倒自己米」，但小記自參與《明路——生涯規劃》刊物製作以來，一直都有個謎團纏繞心中——師長常說大家要及早計劃升學、求職前路，但一世人流流長，真的可以一個計劃用到老？

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