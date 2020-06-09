教育
明路—生涯規劃 第92期

職業潛力圖：汽車的聯想

【明報專訊】一輛汽車的結構、組裝及操作過程複雜，當中牽涉許多專業學問。汽車從生產到銷售，以及售後的保養維修，都需要不同崗位各司其職。如你是愛車之人，欲投身汽車行業，就來看看有關職位吧！

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