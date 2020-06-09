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2020年6月9日星期二
明路—生涯規劃 第92期
跨境生復課開支多 教局研津貼校巴費
福建附小．派防疫帽設隔屏
培道．允穿便服免家長張羅
大人ing：赴韓做練習生 細貓的明星路
大人ing：減肥 練歌 排舞 愛自虐突破極限
職業潛力圖：汽車的聯想
生涯手記：有計劃vs.無計劃
規劃情報：七成半學生 因疫情感學習壓力
監控山火變人群測溫 港商迎解封商機
攝影寫作賽 分享遊學得着
職業潛力圖：汽車的聯想
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【明報專訊】一輛汽車的結構、組裝及操作過程複雜，當中牽涉許多專業學問。汽車從生產到銷售，以及售後的保養維修，都需要不同崗位各司其職。如你是愛車之人，欲投身汽車行業，就來看看有關職位吧！
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跨境生復課開支多 教局研津貼校巴費
福建附小．派防疫帽設隔屏
培道．允穿便服免家長張羅
大人ing：赴韓做練習生 細貓的明星路
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生涯手記：有計劃vs.無計劃
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