跨境生復課開支多 教局研津貼校巴費

【明報專訊】停課逾4個月，小四至中二昨日復課，教育局長楊潤雄日前預計月中落實跨境高中生復課安排，要求他們坐校巴「點對點」往返口岸及學校，在校午膳。有校長引述跨境生稱校巴費、核酸檢測的費用不菲，增財政負擔。教育局昨回覆查詢時稱，正研究為這批跨境學生在復課的約一個月期間提供部分交通費的資助，會盡快敲定具體安排。
檢測花逾千 另需校巴午膳費
有北區區內校長透露，跨境高中生須每周自費做核酸檢測，費用雖視乎檢測機構收費，但以每次數百元計算，學生復課一個月，未計校巴費及午膳費已花千多元，有個別學生曾反映費用不菲、負擔沉重，惟款項由內地各機構徵收，援助學生有一定難度。教育局昨稱，得悉「臨時校巴服務」車費較疫情前學生使用公共交通工具的費用高，乘搭校巴可能為家長帶來經濟負擔，研究提供部分交通費資助。
跨境生復課無期
上水高小半數學生缺席
而跨境小學生則仍復課無期。上水的鳳溪創新小學逾半學生為跨境生，393高小學生中有214跨境生昨缺席。校長李淑賢稱，昨復課整體順利，未可復課的跨境生將以視像會議程式Zoom上課。她說，昨主要為班主任節，派發上學期成績表、學業獎盃等，並會關顧學生情緒，放學後亦會與教師開會了解學生情况。她說，今日將正式上課，會把較少人的兩班合併成一班上課，停課期間已完成本學年課程，復課後主要為溫習所學。
小六生鄧霖鋒稱未適應上學，以往小息時會與7至8名同學玩捉迷藏，但現時要避免身體接觸，改與同學坐下聊天。小六生黃禮俊則為見到許久不見的同學感開心，惟全班32人中有近20跨境生缺席，當中亦有好友，想念他們，現以微信與他們溝通。小四生梁家寶平日會以母親手機與跨境同學聯絡，知悉他們都安好，但引述同學稱十分希望回校上課。
小食需自備 不能分享
校方在上課「拍卡」點名及小息時，採取分流措施，減少學生聚集。學校每層有兩級，共6班，按日分級別到「風雨操場」小息，其餘級別留在樓層。復課後小食部不開放，校方已提醒家長，若有需要學生要自行預備小食，在操場小息學生則需到飯堂進食，當值教師提醒學生分開坐及切勿分享食物。