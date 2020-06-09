跨境生復課開支多 教局研津貼校巴費

檢測花逾千 另需校巴午膳費

有北區區內校長透露，跨境高中生須每周自費做核酸檢測，費用雖視乎檢測機構收費，但以每次數百元計算，學生復課一個月，未計校巴費及午膳費已花千多元，有個別學生曾反映費用不菲、負擔沉重，惟款項由內地各機構徵收，援助學生有一定難度。教育局昨稱，得悉「臨時校巴服務」車費較疫情前學生使用公共交通工具的費用高，乘搭校巴可能為家長帶來經濟負擔，研究提供部分交通費資助。

跨境生復課無期

上水高小半數學生缺席

而跨境小學生則仍復課無期。上水的鳳溪創新小學逾半學生為跨境生，393高小學生中有214跨境生昨缺席。校長李淑賢稱，昨復課整體順利，未可復課的跨境生將以視像會議程式Zoom上課。她說，昨主要為班主任節，派發上學期成績表、學業獎盃等，並會關顧學生情緒，放學後亦會與教師開會了解學生情况。她說，今日將正式上課，會把較少人的兩班合併成一班上課，停課期間已完成本學年課程，復課後主要為溫習所學。

小六生鄧霖鋒稱未適應上學，以往小息時會與7至8名同學玩捉迷藏，但現時要避免身體接觸，改與同學坐下聊天。小六生黃禮俊則為見到許久不見的同學感開心，惟全班32人中有近20跨境生缺席，當中亦有好友，想念他們，現以微信與他們溝通。小四生梁家寶平日會以母親手機與跨境同學聯絡，知悉他們都安好，但引述同學稱十分希望回校上課。

小食需自備 不能分享

校方在上課「拍卡」點名及小息時，採取分流措施，減少學生聚集。學校每層有兩級，共6班，按日分級別到「風雨操場」小息，其餘級別留在樓層。復課後小食部不開放，校方已提醒家長，若有需要學生要自行預備小食，在操場小息學生則需到飯堂進食，當值教師提醒學生分開坐及切勿分享食物。

明報記者