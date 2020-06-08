教育
通通識 第654期

生活看通識：露營

【明報專訊】不少市民喜歡於假日親親大自然，與三五知己到郊外露營。香港郊野公園設有41個露營地點，市民可於指定營地搭帳篷、起火煮食，享受無價的山水美景。郊遊玩樂以外，露營活動更能學習生活技能。

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