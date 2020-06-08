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2020年6月8日星期一
通通識 第654期
調查：四成校課堂沒教基本法 1/4教師稱培訓課程不足 倡入職須考核
供小學口罩產量未達標 狄志遠道歉
興德9月改名 定位Happy School
時事懶人包：波羅的海氣管
時事點對點：海洋公園獲批54億「救亡」
時事點對點：內地現假醫學奶粉
Data解密：新冠肺炎 x 公共衛生
中外人物：李子柒
生活看通識：露營
Road to 5**：Electric cars
星級例子庫：審美觀
尋找本土 奇花異草
STEAM足迹：齊種本地花草
新聞解碼：膠鑊鏟驗出「毒」
答案
偵探M.A.D. 約會宜與忌
食物的科學：焦糖蜂巢脆脆
Data解密：新冠肺炎 x 公共衛生
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【明報專訊】．相關議題：傳染病流行全球如何影響其他公共衛生範疇？
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調查：四成校課堂沒教基本法 1/4教師稱培訓課程不足 倡入職須考核
供小學口罩產量未達標 狄志遠道歉
興德9月改名 定位Happy School
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