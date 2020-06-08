興德9月改名 定位Happy School

圓玄學院2018年8月正式接管學校時擬改校名，耗時兩年，下學年終正式使用新校名。校監湯修齊承認時間比預期長，但當時學校有多項更迫切工作，包括改善管理層，加上不同持份者對校名有其情懷，需時溝通。

逾10插班申請 小一獲批加一班

學校本學年設3班小一，校長賴子文稱已獲教育局批准，下學年開4班小一，「自行收生階段」收生情况與去年差不多，但屯門區適齡學童減少下，「統一派位」有100人獲派來該校，甲部（不受學校網限制）更求過於供，相信鄰區家長因喜歡學校跨區報讀。

他預料有獲派該校學生會放棄學位，但相信同時亦有人來「叩門」，對下學年開4班感樂觀。他提到，過去數周「隔幾日就有人按鐘」，有超過10名學生前來學校表示想申請下學年插班入學，當中以升小二的學生居多，估計過去一年有家長亦有看到學校的轉變。他稱學校未來定位為「有質素的Happy School」，要把學校打造成比直資學校更高質素的津貼學校。

跨境生復課後將一同上課

另外，高小今復課後，該校有約兩成學生為跨境生，賴子文稱，跨境生未能同步上課，教師會繼續視像教學，待跨境生恢復面授課堂，會採取「分流」，校方擔心復課後跨境生過關安排要特別照顧，如因過關要遲到早走，故已重新編班及時間表，所有跨境生會同班一起上課，以安排更好的照顧給兩地學生。