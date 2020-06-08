供小學口罩產量未達標 狄志遠道歉

【明報專訊】教育局早前引薦新思維主席狄志遠的口罩生產團隊（SOSo Mask），以成本價向小學出售香港製造的中童口罩。狄志遠昨稱，「SOSo Mask」原收到資助小學共110萬個中童口罩訂單，分3期交貨，但生產口罩的機器不時損壞，口罩質量常不達標，每天僅生產不足1萬個中童口罩。團隊現已收取資助小學校長會三分之一訂金，並供應首期訂單37萬個口罩，餘下訂單則只能「做到幾多就幾多」，就此致歉。
調查：六成家長稱子女復課感壓力
此外，初中、高小生今日復課，香港家庭教育學院上月21日至本月2日，以電話隨機訪問615名中、小學及幼稚園學生的家長。結果顯示，近六成家長認為子女因復課而感壓力；五成家長認為子女復課後最難適應上學的作息時間，兩成半家長則認為是學習進度。
調查又發現，目前疫情下有近五成半家長表示對子女復課不感擔心。
鄭女士的兒子就讀中一，覺得他有復課壓力。鄭女士說，兒子7月初需應考期終考試，憂慮未能追趕學習進度。她續稱，停課期間兒子早上9時起牀，10時到網上平台上課；惟復課後他需在7時55分前抵校，故要提早至6時起牀，憂慮兒子無法適應復課後作息時間。
鄭女士亦提到，兒子每天花1小時乘搭地鐵來往學校及居所，她會提醒兒子早點出門以避開上班人流，也會勸兒子和同學保持社交距離，對疫情下復課不太擔心。