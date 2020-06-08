供小學口罩產量未達標 狄志遠道歉

調查：六成家長稱子女復課感壓力

此外，初中、高小生今日復課，香港家庭教育學院上月21日至本月2日，以電話隨機訪問615名中、小學及幼稚園學生的家長。結果顯示，近六成家長認為子女因復課而感壓力；五成家長認為子女復課後最難適應上學的作息時間，兩成半家長則認為是學習進度。

調查又發現，目前疫情下有近五成半家長表示對子女復課不感擔心。

鄭女士的兒子就讀中一，覺得他有復課壓力。鄭女士說，兒子7月初需應考期終考試，憂慮未能追趕學習進度。她續稱，停課期間兒子早上9時起牀，10時到網上平台上課；惟復課後他需在7時55分前抵校，故要提早至6時起牀，憂慮兒子無法適應復課後作息時間。

鄭女士亦提到，兒子每天花1小時乘搭地鐵來往學校及居所，她會提醒兒子早點出門以避開上班人流，也會勸兒子和同學保持社交距離，對疫情下復課不太擔心。