調查：四成校課堂沒教基本法 1/4教師稱培訓課程不足 倡入職須考核

初中指引：滲入歷史地理生活科

善德基金會上月25日至本月5日問卷訪問156名中小學及幼稚園校長和教師，當中約六成來自中學。調查發現，三至四成學校未將《基本法》教育融入學科中。

基金會形容情况值得關注，但調查未有涵蓋細分數據，多少受訪者來自中學、小學及幼稚園。根據《中學教育課程指引》，初中階段（中一至中三）的《基本法》教育可滲入中史、歷史、地理及生活與社會科，3年內有51課時教授《基本法》。

師資方面，近八成人認為，教育局為教師提供足夠的《基本法》教育專業發展，當中一半認為可持續優化，近兩成半表示不足夠，建議教師要通過《基本法》考核，才可入職或晉升。

張達明：條文艱深需避政治化

日常教學困難多

張達明表示，《基本法》是本港重要憲制文件，加深學生的認識是好事。惟他表示，要將《基本法》滲入日常教學面臨不少困難，包括《基本法》條文對師生來說艱深，學校亦要專業及恰當地處理爭議課題，免將教育政治化。被問到會否擔心「港區國安法」收窄討論爭議課題的空間，張達明說擔心，惟待有具體條文後才可評論。他又希望社會減少「扣帽子式」舉報行為，以免影響教師本着專業精神教導學生。

鄧飛：未必不想 或不懂教

中學校長兼教聯會副主席鄧飛表示，《基本法》教育屬專業法律教育，不能視之為「常識」，而普遍教師非讀法律出身。他說，部分學校未在課堂教《基本法》，「未必一定不想教，他真的不懂教、不敢教」。鄧飛建議教育局向教師提供適當培訓，讓他們有基本法律知識，以教授《基本法》。