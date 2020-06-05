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2020年6月5日星期五
語文同樂 第450期
中大學生報續出六四特刊 「港人不因國安法噤聲」
教大學生會掛「獨立」橫額 校方：不支持港獨促移除
小學拍「防疫劇場」 教戴罩棄罩
試題人間：眼前的黑並不黑
試題人間：讓我做你的眼睛
潮看文史：宗（zung1） 教（gaau3）
破讀日常：回頭已在歷史的定格中
閱讀篇章：〈玉墜〉——黃秀蓮
學習重點：側面描寫（間接描寫）
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆．感官挪移法：通感
文學十三邀：生活中提煉文學詩歌
作戰攻略：2020 DSE中文科試後分析．課外文言，含蓄講道理
周圍「中」：父親節 親親父親
周圍「中」：舐犢情深的爸爸
答案
時事中文：星球探險 更上一層
答案
大人物小小事：大難不死
創意聊天室：長城真漢子
實戰篇：參考答案
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【明報專訊】(1) （見表）
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中大學生報續出六四特刊 「港人不因國安法噤聲」
教大學生會掛「獨立」橫額 校方：不支持港獨促移除
小學拍「防疫劇場」 教戴罩棄罩
試題人間：眼前的黑並不黑
試題人間：讓我做你的眼睛
潮看文史：宗（zung1） 教（gaau3）
破讀日常：回頭已在歷史的定格中
閱讀篇章：〈玉墜〉——黃秀蓮
學習重點：側面描寫（間接描寫）
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
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文學十三邀：生活中提煉文學詩歌
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周圍「中」：父親節 親親父親
周圍「中」：舐犢情深的爸爸
答案
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小學拍「防疫劇場」 教戴罩棄罩
試題人間：眼前的黑並不黑
試題人間：讓我做你的眼睛
潮看文史：宗（zung1） 教（gaau3）
破讀日常：回頭已在歷史的定格中
閱讀篇章：〈玉墜〉——黃秀蓮
學習重點：側面描寫（間接描寫）
閱讀篇章：實戰篇
卷二練筆．感官挪移法：通感
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作戰攻略：2020 DSE中文科試後分析．課外文言，含蓄講道理
周圍「中」：父親節 親親父親
周圍「中」：舐犢情深的爸爸
答案
時事中文：星球探險 更上一層
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