教育
語文同樂 第450期

試題人間：讓我做你的眼睛

【明報專訊】觀察、想像、聆聽這3個元素，是學習語文的重點，也是製作口述影像文稿時的技巧。Dawning說製作口述影像不容易，最重要的是代入視障人士的漆黑世界，用心撰寫每一個字。

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