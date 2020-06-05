小學拍「防疫劇場」 教戴罩棄罩

功課不再傳 教師以身作則不摸罩

學生回到校園，有多個「新規則」。郭超群稱，特意拍攝了5條「防疫小劇場」短片，向學生簡介如何佩戴、棄置口罩等資訊，笑言自己亦要「粉墨登場」。復課首兩周，班主任將與學生一同留於班房小息，並會提醒學生不要分享食物，進食時不可說話，如復課兩周後進度良好，同學都守規，小息便只靠風紀及當值主任維持秩序。

牧童笛評核 家中演奏拍片

郭超群說，明白學生一時三刻很難改變習慣，即使是成人甚至他本人，也需時習慣，但教師要「以身作則」，故教師也要一同學習，這周也不停提醒同事切勿觸摸口罩表面，為學生樹立榜樣。他稱，復課後每天也會與教師一同檢討防疫安排。

復課後各科亦有調整，小五呈分試要考音樂，當中吹牧童笛評核，將改為學生在家中演奏指定曲目，並拍片上傳予教師評分，以免學生於課室吹奏增衛生風險。

教局籲親子多溝通 建立衛生常規

教育局昨於「局中人語」呼籲家長多與子女溝通，提醒他們在放學後或非上課日，避免到人多擠擁的地方，以減低感染風險，更應好好愛惜自己，切勿參加危險或違法的活動，時刻以自身安全、健康及前途為重。

教育局又予家長「小貼士」，與子女建立衛生防護的生活常規，如提醒子女在公共交通工具、街道及校園時刻佩戴口罩；進食前、觸碰口罩後、如廁後都要徹底清潔雙手；重新編排子女作息時間，建立健康生活規律，包括學習、用膳、運動、遊戲時間等，確保子女有充足睡眠。