中大學生報續出六四特刊 「港人不因國安法噤聲」

中大學生報自1999年每年出版八九民運特刊。今年印刷5000本實體版特刊，除放在中大校園供取閱，學生報成員昨亦到維園派發。今年特刊採用雙封面設計，其一與八九民運有關，講及六四事件對港人政治身分及本港政治的影響，亦訪問曾在「黃雀行動」營救民運人士的牧師朱耀明；另一以反修例事件為主題，包括訪問歌曲《願榮光歸香港》的創作者。

稱策略需要 「緊記中共壓迫」

近年大專學界對悼念六四事件有不同意見，中大學生報昨向本報稱，了解八九民運可令人「緊記中共政權的壓迫」，以及明白中共的發展過程；又說雖然港人的「中國人」身分認同感漸低，但認為若多了解中共政權及歷史，人們或能知道如何對抗中共，「是一種知彼的策略性需要」。

全國人大會議早前通過制訂港區國安法的決定，中大學生報認為，港區國安法必然收窄民間討論六四的空間，但縱有風險，學生報仍會討論六四，並強烈建議下屆編輯學生報的成員繼續出版特刊；又相信港人不會噤聲，「以不同形式、不同渠道延續對極權的控訴」。

公大編委同出特刊：冀毋忘反抗極權初心

公開大學學生會編輯委員會昨亦發表網上版《六四特刊》簡介八九民運，認為「六四事件喚醒了香港人追求民主的精神、反抗的勇氣以及對中共的恐懼」，影響本港民主進程及政治局勢。總編輯黃傲潼於前言表示，在六四紀錄片中，看到戒嚴部隊及裝甲車駛進天安門，令其想起反修例運動。她說，特刊不單為平反六四及悼念死難者，更希望同學「毋忘反抗極權的初心，將民主思想流傳下去」。