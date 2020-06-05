中大學生報續出六四特刊 「港人不因國安法噤聲」

【明報專訊】六四事件31周年，中大學生報及公開大學學生會編輯委員會分別發表特刊回顧八九民運，並談及其對本港影響等。中大學生報認為，了解當年民運，「或讓人明白如何對抗中共」；又認為「港區國安法」實施後民間討論六四事件的空間會收窄，但港人包括學生報不會噤聲。
中大學生報自1999年每年出版八九民運特刊。今年印刷5000本實體版特刊，除放在中大校園供取閱，學生報成員昨亦到維園派發。今年特刊採用雙封面設計，其一與八九民運有關，講及六四事件對港人政治身分及本港政治的影響，亦訪問曾在「黃雀行動」營救民運人士的牧師朱耀明；另一以反修例事件為主題，包括訪問歌曲《願榮光歸香港》的創作者。
稱策略需要 「緊記中共壓迫」
近年大專學界對悼念六四事件有不同意見，中大學生報昨向本報稱，了解八九民運可令人「緊記中共政權的壓迫」，以及明白中共的發展過程；又說雖然港人的「中國人」身分認同感漸低，但認為若多了解中共政權及歷史，人們或能知道如何對抗中共，「是一種知彼的策略性需要」。
全國人大會議早前通過制訂港區國安法的決定，中大學生報認為，港區國安法必然收窄民間討論六四的空間，但縱有風險，學生報仍會討論六四，並強烈建議下屆編輯學生報的成員繼續出版特刊；又相信港人不會噤聲，「以不同形式、不同渠道延續對極權的控訴」。
公大編委同出特刊：冀毋忘反抗極權初心
公開大學學生會編輯委員會昨亦發表網上版《六四特刊》簡介八九民運，認為「六四事件喚醒了香港人追求民主的精神、反抗的勇氣以及對中共的恐懼」，影響本港民主進程及政治局勢。總編輯黃傲潼於前言表示，在六四紀錄片中，看到戒嚴部隊及裝甲車駛進天安門，令其想起反修例運動。她說，特刊不單為平反六四及悼念死難者，更希望同學「毋忘反抗極權的初心，將民主思想流傳下去」。