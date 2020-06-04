教育
常識天下 第186期

水上英雄：端午扒龍舟

【明報專訊】農曆五月初五是端午節，即今年6月下旬。對於帆妹來說，端午節除了可吃糉子，更有帆妹每年都很期待的端午節體育盛會，到沙田城門河或赤柱等地觀看龍舟比賽，為一眾健兒打氣。

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