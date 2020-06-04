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2020年6月4日星期四
常識天下 第186期
26億大學撥款抽起 葉建源：非常奇怪 教局：今屆難完成
小五呈分試准延至9月 校長支持
指教局干預 考生覆核遭DQ試題
旅遊氣泡 疫下新常態？
時事議題：旅遊業轉型出路？
時事議題：內地旅遊新趨勢
時事議題：答題指引
報告和理析：中國5G發展前瞻
摘星拆解：各國應先預防傳染病？
透視自然：東南亞野生生物 走私猖獗
80年後 沙灘消失了？
世界這樣大：恐消失的七彩沙灘
新聞有常識：用分數衡量「誠信」
新聞有常識：答案
環球話題：疫下推廉宜兒童便當 店家：長大才付款也無妨
環球話題：農夫被迫毁收成 民眾購糧送貧民
水上英雄：端午扒龍舟
新聞有常識：用分數衡量「誠信」
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【明報專訊】如果有一天，一個人是否可靠、是不是好人，可以用分數去衡量，你覺得是不是好方法？
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26億大學撥款抽起 葉建源：非常奇怪 教局：今屆難完成
小五呈分試准延至9月 校長支持
指教局干預 考生覆核遭DQ試題
旅遊氣泡 疫下新常態？
時事議題：旅遊業轉型出路？
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