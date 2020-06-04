指教局干預 考生覆核遭DQ試題

【明報專訊】考評局上月尾決定取消中學文憑試歷史科卷一其中一道有關中日關係的試題，並以考生在其他答題的表現評估和調整分數。有應屆考生昨入稟高等法院申請司法覆核，認為考評局取消試題的決定違反《基本法》保障學術自由的條文，要求法庭宣布考評局的決定違法並撤銷決定。
不申禁令只申快期 免影響升學
申請人為中學生行動籌備平台成員盧銘賢（音譯），答辯人為考評局。申請人未有向法庭申請禁制令，意味局方期間可繼續改卷工作。據了解，申請方考慮到申請禁制令有可能引致災難後果，例如阻礙考生繼續升學等，故決定只要求法庭「排快期」在放榜前審理案件。
考評局回覆查詢稱，案件已進入司法程序，不作評論；而除已取消的題目外，歷史科其他題目會繼續閱卷，局方會盡力確保閱卷工作依時完成。
入稟狀指出，考評局一向設審題委員會擬定試題，試後亦設科目委員會等檢討，認為教育局、教育局長和特首篡奪考評局的專業，不當地干預考評局的決策，考評局亦在有關部門的不當促使下繞過既定程序，做出取消試題的決定。
入稟狀又稱，高中歷史科的課程指引已預期當代史涉及具爭議和敏感議題，評核目標亦為評估考生能否掌握不同觀點，以及在恰當篩選和整合歷史資料的情况下，建構條理清晰和合乎邏輯的論點，認為考評局錯誤解讀有關指引，亦未能留意有關決定，將對中學的學術自由帶來影響，違反《基本法》第34、39和137條。