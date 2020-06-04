小五呈分試准延至9月 校長支持

校長會：正商高中跨境生6．15復課

教育局提醒，本港仍偶有確診個案，各界必須繼續提高警覺，學校須繼續切實執行各項防疫措施，包括入校舍前量度體溫、保持適當社交距離、經常戴口罩等。

至於跨境學生復課安排，涉及兩地出入境管制等多個範疇，教育局正與各方協調，包括交通安排細節，爭取為中三至中五級跨境學生於6月中旬到港復課。

北區中學校長會稱，各校現正聯絡提供「點對點」校巴服務的供應商報價，稱當局擬本月11日復課，惟安排交通、做核酸檢測、與家長溝通等工作需時，學界現正與當局商討可否延至本月15日復課。

教局列8點對點校巴供應商

教育局早前稱中三至中五級跨境學生擬經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸出入境，跨境學生會乘搭校巴往返學校及港方管制站。北區中學校長會主席方奕亮稱，教育局日前提供一份文件，羅列了8間可提供「點對點」校巴服務的供應商，讓學校就專車服務招標。他說，有跨境學生家住沙頭角，來往落馬洲需時，增衛生風險，故已向校方表明即使復課亦會維持網上課堂。他又提到，復課雖以半日制形式，但回內地車程長，學生會於校內用膳，其後乘「校巴」回去。

至於需考呈分試的小五生，北區小學校長會主席梁志文稱，相信當局會優先處理小五跨境生問題，但認為如本學年進行呈分試，對小五生壓力甚大，故部分校長亦支持呈分試延至9或10月。