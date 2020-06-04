26億大學撥款抽起 葉建源：非常奇怪 教局：今屆難完成

教育局指出，本屆立法會將於7月結束，經詳細評估工務小組委員會及財委會審議進度最新情况後，認為於本屆內完成諮詢過程並獲得撥款批准的目標並不可行，故把中大及港大工程項目的議程由6月教育事務委員會會議中抽起，會爭取於下屆立法會會期盡快把項目提交委員會討論，以期早日獲得批准。

中大及港大擬於校園建新大樓，3項工程造價共涉約25.8億元，包括2實驗室及1項資訊科技大樓。

港大回覆本報查詢稱，港大的建設項目均有助提升大學的教學與研究，期望盡快得以落實；中大則稱知悉有關安排，會繼續進行項目的前期作業工作。

葉太：或計過有爭議

教育事務委員會主席葉劉淑儀稱應教育局要求抽起，不了解原因，「可能又計過有爭議」，又說周五的議程原已十分緊迫，但她個人並不反對兩大的項目。

另有大學擴建撥款未抽

教育界立法會議員葉建源對事件表示關注，仍需時了解原因。他說，當局提出議程，項目定有一定把握及相當成熟程度。他又說，得悉事件後立即查看周五財委會的議程，早前曾被抽起的中大及理大擴建項目是否仍在議程之中，「如果都抽起了，件事就清楚了」，但昨未見有關項目被抽走。

政府去年曾兩周內三度抽起大學工程撥款，當中包括港大、中大及理大的醫療教學設施，曾被質疑要「懲罰」大學，政府解釋只是需與議員解說。項目其後已重提撥款申請，將於本周五財委會審議。