26億大學撥款抽起 葉建源：非常奇怪 教局：今屆難完成

【明報專訊】去年反修例運動期間，政府曾抽起涉及港大、中大和理大的撥款，惹起爭議。教育事務委員會昨去信委員，稱應政府當局要求，再從議程抽起中大及港大共涉約25.8億元造價的校園發展工程計劃。教育界立法會議員葉建源對事件表示關注，認為抽起議程「非常奇怪」；教育局則稱，因未可趕及於本屆立法會期內完成整個諮詢過程並獲得撥款批准故抽起。
教育局指出，本屆立法會將於7月結束，經詳細評估工務小組委員會及財委會審議進度最新情况後，認為於本屆內完成諮詢過程並獲得撥款批准的目標並不可行，故把中大及港大工程項目的議程由6月教育事務委員會會議中抽起，會爭取於下屆立法會會期盡快把項目提交委員會討論，以期早日獲得批准。
中大及港大擬於校園建新大樓，3項工程造價共涉約25.8億元，包括2實驗室及1項資訊科技大樓。
港大回覆本報查詢稱，港大的建設項目均有助提升大學的教學與研究，期望盡快得以落實；中大則稱知悉有關安排，會繼續進行項目的前期作業工作。
葉太：或計過有爭議
教育事務委員會主席葉劉淑儀稱應教育局要求抽起，不了解原因，「可能又計過有爭議」，又說周五的議程原已十分緊迫，但她個人並不反對兩大的項目。
另有大學擴建撥款未抽
教育界立法會議員葉建源對事件表示關注，仍需時了解原因。他說，當局提出議程，項目定有一定把握及相當成熟程度。他又說，得悉事件後立即查看周五財委會的議程，早前曾被抽起的中大及理大擴建項目是否仍在議程之中，「如果都抽起了，件事就清楚了」，但昨未見有關項目被抽走。
政府去年曾兩周內三度抽起大學工程撥款，當中包括港大、中大及理大的醫療教學設施，曾被質疑要「懲罰」大學，政府解釋只是需與議員解說。項目其後已重提撥款申請，將於本周五財委會審議。