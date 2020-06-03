浸大增6跨科實驗室 分子生物學研《本草》

副校長：冀實證支持中醫 研新藥

6間跨學科研究實驗室分別負責中醫藥、社會發展、人工智能倫理議題等研究。該校中醫藥學院與理學院合作，設立「計算醫藥學實驗室」，以數據科學、人工智能等技術，完善中醫藥數據庫。中醫古籍《本草綱目》記載中藥特性，浸大副校長（研究及拓展）郭毅可稱當中未有科學實證支持，令中醫難成現代醫學主流。實驗室擬於3年內，以分子生物學分析《本草綱目》，包括了解中藥的分子結構、藥效、化學成分等，長遠希望研發新藥。

郭毅可沒透露校方為6間實驗室投入多少資源，只稱款額「頗大」。他說，除了大學資源，各實驗室亦要向業界、政府等爭取捐款或資助。實驗室的設施位處浸大，亦有部分位於科學園等地方。浸大正興建宿舍及教學綜合大樓，竣工後負責研究創意產業的「創造性智能實驗室」將設於該大樓。

全球招聘逾30研究員

浸大指出，未來兩年將為6間跨學科研究實驗室，在全球招聘至少31名研究人員。雖然新冠疫情未完，加上本港社會環境不穩，但郭毅可認為本港防疫做得好，加上實驗室部分研究項目可應用到大灣區，不少研究人員已表示對新實驗室感興趣，相信對他們有吸引力。