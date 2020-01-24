疫下搶棄赴海外博士生 港大獎學金可達155萬

微博發布 吸已獲頂尖學府取錄者

港大近日於官方微博稱設豐厚的「Presidential PhD Scholarship」吸引受疫情影響、無法到海外申讀博士課程的學生。有關獎學金的網頁列明「因新型冠狀疫毒疫情及其引起的簽證問題，部分獲頂尖大學取錄的準博士研究生或未能如期赴海外升學，港大的PhD課程及其具競爭力的獎學金，或是個好出路」。獲獎學金者首年可獲40.4萬元，其後每個學年亦可獲38.4萬元。申請人本科如取得一級榮譽，並持有頂尖大學2020/21年PhD取錄通知，可於6月30日前提交文件申請獎學金。

港大博士生 內地人佔七成

港大發言人回覆查詢稱，港大收生一直擇優而錄，有關獎學金申請還在進行，目前未有具體數字。根據立法會財委會文件披露的臨時數字，港大2019/20學年共有1603名非本地PhD學生，當中1399名為內地生，佔整體PhD學生約七成。早前港大因疫情為湖北學生特意設立「湖北考生助學基金」，另外豁免他們本科生下學年申請入學450元費用。

嶺大學者：疫下收生不跌反升

嶺南大學副校長及林文贊比較政策講座教授莫家豪稱，全球人才競爭激烈，加上本港勞動人口下跌，港大以獎學金為收生「加碼」，相信會吸引不少人才，對本港而言為好消息。他又說，全球於疫情影響之下，不少家長或學生均擔心到英美升學，他近日亦做調查，發現有意升學的內地學生中，亞洲地區為熱門升學地點之一；他以嶺大為例，本以為去年社會事件及近月疫情會對收生造成極大影響，怎料不跌反升，相信學生有見歐洲疫情肆虐、美國收緊簽證、亞洲地區醫療衛生程度較高等，會傾向選本港、日本及台灣等地升學。