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2020年6月2日星期二
明路—生涯規劃 第91期
五大校長：「理解」國安法必要 學者：非稱「支持」較溫和 八大校董會：支持國安制度
3187港生獲資助內地升大
各行各業：#YOLO 未來見！
各行各業：認清自我優勢 迎接未來行業
讀書非唯一出路 Meta Skills最重要
新世代肯冒險創新 有熱誠才打出good game
職業潛力圖：旅行社的聯想
Dr DSE：「負能量」好友
規劃情報：大企業高層創業 共享抗疫物資
規劃情報：復課指引 音樂課避吹奏管樂
規劃情報：港大伙中學師生 隔空合奏享「樂」抗疫
Dr DSE：「負能量」好友
【明報專訊】．問．Miffy：
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3187港生獲資助內地升大
各行各業：#YOLO 未來見！
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