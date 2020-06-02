教育
明路—生涯規劃 第91期

職業潛力圖：旅行社的聯想

【明報專訊】旅遊業是香港的四大支柱行業之一，帶動其他行業如零售、酒店業發展。本港共有逾2000間旅遊業機構，其中包括旅行社。要經營旅行社，不論是舉辦本地或外地旅行團，皆需要不同職位配合。

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