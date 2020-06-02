教育
明路—生涯規劃 第91期

各行各業：認清自我優勢 迎接未來行業

【明報專訊】這不是未來占卜，無人是上帝，能夠準確預測未來。如果未來是一幅畫，以下數據、受訪者分享只是鉛筆線條，輕力勾勒未來的約略輪廓，當中的顏色、風格等，全憑各自修行。

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