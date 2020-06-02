3187港生獲資助內地升大

教育局發言人稱，申請資助的學生須於2020/21學年在186間指定內地院校修讀學士，包括122間參與「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」院校。當局稱，預期可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程、有不同經濟需要的港生。

今年少人考慮 學友社：疫情影響微

學友社3月的調查稱，僅一成半應屆DSE考生考慮內地升學，明顯比前一屆減少，該調查未涵蓋新冠疫情影響。學友社學生輔導顧問吳寶城稱，部分學生或質疑內地隱瞞疫情，不考慮內地升學，但他估計疫情對整體學生到內地升學意欲影響輕微。他說，升學屬長遠決定，建議學生考慮是否到內地升學時，要同時顧及師資、院校質素等因素。

校長：有海外港生查詢內地升學

協助港生到內地升學的香島專科學校校長羅永祥則表示，本港部分學生未必熱衷社會運動，受社會氣氛影響，他們或擔心本港大學情况，提高其到內地升學的意欲。他又接獲部分海外港生查詢，當中有人正讀預科，亦有人準備升讀大學。他估計，外國疫情持續加上部分地區出現排華，以致他們考慮改轉到內地升學，令學生升學地點「洗牌」。