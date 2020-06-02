五大校長：「理解」國安法必要 學者：非稱「支持」較溫和 八大校董會：支持國安制度

城大：秉持政教分離

浸大：盼符市民期望

無參與聯合聲明的城大其後稱「秉持政教分離」未直接評論；浸大則要求立例能符合市民期望。科大未有回應。另外3間私立大學亦已回應，由港區人大代表團副團長黃玉山任校長的公大昨稱，建立健全的國家安全法律將有效維護香港的安全和整體利益，讓香港得以繼續穩定發展。

親中傳媒催促大學就港區國安法表態。昨日大學界發放5份聲明回應人大立法，包括8間資助大學校董會主席聯合聲明、5間資助大學以校長名義發表聯合聲明，城大、公大、浸大分別回應（見表）。

校董會主席聯合聲明態度最明確稱，國家安全法有利於維護香港繁榮穩定；有利於香港「一國兩制」行穩致遠；有利於為大學教育與科研提供安寧的環境。

5大學校長聲明稱，完全支持「一國兩制」，但對立法只表明「理解訂立國家安全法的必要性」；科大校長史維、浸大校長錢大康及城大校長郭位未有聯署該聲明。城大其後回應稱，支持一國兩制，專注本業，謹守「大學自主、學術濟世」。浸大說同意國家安全和香港穩定的重要，稱人大立法「不少香港市民包括大學師生都表示關注」，要求確保法例適合香港情况、符合市民期望，並指「期望國家安全法能保障《基本法》賦予大學的院校自主，學術自由」。

蔡子強：親中媒體施壓 大學被迫表態

中大政治及行政學系高級講師蔡子強稱，在此政治氣候下，相信5間大學校長都要表態，故有「理解訂立國家安全法的必要性」說法，當中「理解」屬較為溫和字眼。

他稱，眾校長亦說「珍惜基本法所保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利」，於聲明取得平衡。他稱，城大貫徹上次不加入「香港再出發大聯盟」的說法，重申政教分離，而公大說法，取態屬最正確支持。他說大學被迫就社會議題表態，在此政治氣候難置身事外，「如果選擇沉默的話，親中媒體公開施加壓力，背後還有否中聯辦壓力，我們不知道」。

鍾劍華：反映大學間無共識

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，過去一周北京用盡方法務求令社會各界別，商界、演藝界等全民表態，他稱，大學校長聯署聲明只得5間聯署，反映大學間無共識，「北京當然希望不同大學都有一致聲明，展示一種萬眾一心、民心所向、各界支持，但大學界已做不到」。