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2020年6月1日星期一
常識學堂 第182期
IVE師生合建雲端AI 虛擬助教全天候解惑
嶺大：疫情無礙科研 知識轉移收入增142%
研究：五成大專生求職為生活棄興趣
時事懶人包：健康碼
時事點對點：聯合國籲富國濟窮國
時事點對點：銅芯口罩無招標 政府遭質疑利益輸送
Data解密：晚年 無牽掛？
概念解碼：歧視
中外人物：Elon Musk
Road to 5**：Paris Agreement
影視看通識：陽光兔仔兵論盡極權
「地下組織」測天氣
STEAM人物：地下天文台觀風雲
時事常識挑戰(香港)：器官捐贈顯愛心
答案
偵探M.A.D. 一封情信
食物的科學：鵪鶉蛋變皮蛋
食物的科學：鵪鶉蛋變皮蛋
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【明報專訊】皮蛋芫荽魚片湯是常喝的家常湯水，你知道皮蛋是什麼蛋嗎？呈半透明綠黑色的皮蛋其實是鴨蛋，為什麼鴨蛋會變成皮蛋呢？
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