嶺大：疫情無礙科研 知識轉移收入增142%

副校長：疫情反增可研究題目

疫情高峰期，大學採取在家辦工安排，加上海外學術人員或因封國措施無法來港，部分研究停擺。嶺大副校長莫家豪指，疫情沒影響研究工作，反增加大學可研究題目，例如最近有關疫情下內地大灣區居民對當地防疫工作評價、安老機構面對的挑戰等研究。

嶺大不少知識轉移項目涉及培訓課程或工作坊，協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬稱，活動疫情下亦沒停止，改為網上進行。其中校方為屯門、天水圍及元朗的中小學教師，提供基礎輔導技巧培訓課程。去年6堂課程有31人參加，今年課堂雖因疫情移師網上，但報名人數增逾一倍。校方估計，網上形式方便教師上課，或更吸引他們參與。

培訓移師網上 報名增逾倍

嶺大2018/19年度，知識轉移連同持續專業培訓課程總收入大增142%，該校知識轉移項目其中一個方向為保育活化。當中有計劃獲賽馬會贊助，旨在加深中學生對非物質文化遺產的認識，供全港中學參加。計劃由2018年開始，向初中生提供紮作、長衫等有關非遺項目課程。參與學生除認識其歷史，亦可學習傳統手藝。計劃為期4年半，將辦逾800個課程，涉逾16萬學生。