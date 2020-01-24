IVE師生合建雲端AI 虛擬助教全天候解惑

支援50語言 AI分析教材答問

系統以擴增實境（AR）及3D動畫設計技術製作虛擬助教Miss Ma，教師只需上載教材至系統，系統會以雲端技術及人工智能等分析、消化教材內容，學生只需於指定位置輸入問題，Miss Ma便會就教材內容，自動解答同學提問。學生提問時，問題不一定要完全合乎語法或為完整句子。系統亦支援50多種語言的教材，包括中文（繁簡體）、英文、西班牙文等。系統輔助設手提電話功能，以人工智能聊天機械人（Chatbot）技術，代替教師致電學生，給予課堂提示或小測驗。師生亦可藉着系統同時看到彼此瀏覽界面，讓教師更了解學生學習進度。

系統答簡單問題 教師應付詳細解答

IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑應屆畢業生伍善正及青年學院職專文憑（資訊科技）學生羅鎂晴用了半年時間構思及完成系統。伍善正稱，建構系統的原因為望減輕教師負擔，授課時未必可知學生進度或是否專心，透過系統可看到學生的瀏覽界面，有助監察學生。羅鎂晴亦稱，系統可助解答一些簡單問題，教師可專心解答較深入、複雜的問題，提供較詳細的答案。助學生建構及改善系統的IVE資訊科技系講師黃俊彥亦補充，系統24小時運作，教師在網上教學後，虛擬助教可隨時補上，全天候回答同學問題。

印美歐台均有用家

免費下載「不發國難財」

黃俊彥說，系統自開發以後，已放上軟件開發平台供全球下載，現時有約20多間學校使用，來自世界各地包括印度、美國、歐洲、台灣等地均有用家安裝系統，普遍較多大學教師使用。他稱，系統免費下載，「不是要發國難財」，希望可在港推廣，惠及本港中小學。

他說，安裝系統需對雲端技術有一定程度的認識，海外已有公司與他們接觸，望以類似「代理」方式，為希望安裝但缺乏相關技術的院校提供支援。

明報記者