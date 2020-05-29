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2020年5月29日星期五
智叻中文Smarties' 第436期
升小整體滿意率9年新高 校長稱選校風氣變 家長不再盲看成績
部分學校取消面試 有家長「搵crew」拍叩門片
第23屆校園記者：120校記入營 初試「報新聞」
模擬新聞匯報 學查證消息
試題人間：讀書無用？ —吳諾弘
試題人間：一步之遙 花劍東奧資格
潮看文史：侵略
破讀日常：掙扎的靈魂
字旅行間：一佛一追尋，一寺一故事
文學十三邀：獨立出版的堅持
卷二練筆：卷二回顧與前瞻
作戰攻略 備戰文憑試：2020 DSE中文科試後分析 卷一的特別補充
周圍「中」：夏天，為大地帶來雨水
周圍「中」：智慧雨具擋暴雨
答案
時事中文：明末古戰場寶物出土
答案
大人物小小事：離家出走
講故事：驅蚊大戰
答案
【明報專訊】■小遊戲1
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升小整體滿意率9年新高 校長稱選校風氣變 家長不再盲看成績
部分學校取消面試 有家長「搵crew」拍叩門片
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