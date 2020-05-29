教育
智叻中文Smarties' 第436期

周圍「中」：智慧雨具擋暴雨

【明報專訊】古代的雨具十分齊全，不但有雨傘，還有蓑（粵音：梳）衣和笠（粵音：粒）帽。所以，古人也可以在下雨天出門！

上 / 下一篇新聞