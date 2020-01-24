第23屆校園記者：120校記入營 初試「報新聞」

樹仁大學蘇啟智：傳媒公信力比速度重要

「自己喜歡且希望做的事情，不等於一定做得到，要找方法裝備自己。喜好可能會在學習過程中有所變化，一邊學習、一邊改變未嘗不可」，香港樹仁大學新聞與傳播學系副教授蘇啟智說他走上記者之路乃出於偶然。中學時他從沒想過當記者，直到在校內的生涯規劃講座得知大學有新聞系，「如果你有信心與人說話，並告訴別人自己說的話是對的，新聞系十分適合你！」他發現原來有大學學系可令他做到喜歡做的事，於是努力讀書，成功入讀新聞系。

努力裝備自己 勝任「喜歡做的事」

到了大學，他覺得首年的課程有點沉悶，與其想像稍有出入，於是副修藝術。學習有關畫面、視覺效果、構圖等知識期間，他又慢慢發現自己對拍攝有興趣，於是畢業後在香港一間電影公司當副導演。後來他加入電視台做記者，製作時事新聞節目，又發掘到更喜歡做的事，包括製作紀錄片、專題報道等。

「2016年後，做新聞不需要有複雜的儀器，只需要一部電話便可以」，蘇啟智與校記分享以往做現場直播的經驗，對比今昔科技變遷。他提及以往在外國做直播的成本很高，以千元美金起計，因為要預約衛星把資料傳回香港，且需有專人準備儀器拍攝。2016年蘇啟智到英國牛津大學讀書，香港電視台的同事請他做關於英國脫歐的專題報道。脫歐公投當日，他在新聞報道看到民調及點票數字，發現多於一半的英國人選擇脫歐，他需於現場直擊英國人為何有此選擇。最後，他只用自拍棍、電話、耳機的米高峰便完成直播報道。

「電話能夠很便宜、很快、大量地傳播假消息，這亦是我們（指這一代）需要解決的問題」，蘇啟智指出隨科技發展，假資訊、假新聞更容易流傳。他以美國白宮2018年的例行記者會為例，根據白宮時任新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）在Twitter發放的片段，當時記者發問了很多問題，發問時間完結後，有工作人員欲收回米高峰，其中一名記者卻拿着不放，令人覺得他很不禮貌。然而，片段其實經過改動，加快了交接米高峰的速度和重複播放，令人誤會記者與工作人員爭奪米高峰。「（科技的）恐怖之處在於將畫面稍作改動，便可以令事件內容完全扭曲。」

反覆核實新聞 不能省的工夫

「在（充斥）真假的世界，新聞要追求真實」，他指出，只取用網上單一資料來源很容易出錯，故傳媒會盡力尋找多個資料來源以助核實內容真偽，令報道更準確。另外，傳媒在發表報道前會有多重把關，例如記者、審稿人、編輯等，將整個新聞內容重新看一次，以免出錯，「經過多重檢查程序，新聞（報道）一定比其他人發布得慢。即使這樣，我們（傳媒）寧願犧牲時間，爭取信任」。蘇啟智說，人與人之間的關係建基於信任，有助建立更穩定的社會，而缺乏公信力的傳媒很難令人信服。

文、圖：蘇翠