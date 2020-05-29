部分學校取消面試 有家長「搵crew」拍叩門片

資小校長會張勇邦：

大埔區有默契 或減收同區生

放榜後隨即進入叩門階段。資助小學校長會名譽主席張勇邦說，叩門安排各校以校本處理，有小學認為幼稚園高班（K3）學童既然6月中復課，他們屆時亦可面試，亦有小學取消面試轉為收集短片，他提醒叩門家長要留意不同安排。因應個別地區人口下跌，去年多區小學呼籲減收或盡量不收同區叩門生，免「爭學生」，張勇邦說暫得悉大埔區的小學「有默契」，會有類似安排。

有約15個叩門位的黃埔宣道小學，今年面試轉為遞交5至7分鐘影片。校長蔡婉英說，短片旨在展示學生平時參加的活動或專長，例如學生可示範演奏鋼琴，短片中學生要多說話，加深校方對其認識。她說，有家長稱為了拍片「要搵crew（團隊）幫手」，蔡稱毋須如此。她建議家長可「出鏡」分享停課期間如何支援子女在家學習，但不宜佔短片太多時間，「（學校）最想睇小朋友」。

沙田崇真學校同樣取消叩門面試及筆試，家長要轉交子女的個人檔案，簡介曾參加的比賽活動，亦可附上日常照片介紹興趣。校長洪細君說，學生可寫字分享停課生活，升小學生識字或較少，可用相片或圖畫輔助。學校今年約有10個叩門位，往年有數百人叩門，競爭較激烈。

馬鞍山靈糧：面試看學生禮貌

疫情開始緩和，亦有學校維持面試，馬鞍山靈糧小學設兩輪叩門面試安排。校長胡俊秋說，校方會多開幾個課室，讓學生和家長等候時保持距離。他說，面試未必看重學科成績，反會留意細節，如學生待人有否禮貌等。停課數月，小孩減少與人接觸，胡俊秋提醒家長要教子女待人接物技巧、別害怕開口說話。

保良局黃永樹校長：

答案亮麗不等於面試成功

將軍澳的保良局黃永樹小學亦有面試，校長陳瑞良稱，今年幼稚園生學習受停課影響，或有明顯差異，故面試不會問太多「知識上」問題，反會了解學生疫情下的生活，籲學生以「真性情」作答，「答到一個亮麗的答案不等於成功的面試」。他又稱，適齡學童人口下跌，不想同區學校惡性競爭，傾向不用盡叩門上限。