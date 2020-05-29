升小整體滿意率9年新高 校長稱選校風氣變 家長不再盲看成績

【明報專訊】新學年入學小一的「統一派位」（俗稱大抽獎）受疫情影響，改由6月3日至4日（下周三及四）郵遞結果至家長。73.1%學生於統一派位階段獲派首三志願，比例與去年相若。而統一派位連同早前「自行分配學位」階段，獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率達85.4%，創9年新高。有校長認為滿意率上升，人口下降是其中一個因素，更甚是整個選校風氣有變。
再無雙非 統一派位人數減
整體85.4%派首三志願
再無大批雙非童入學，今年升小適齡人數再減，參加統一派位人數比去年少541至26,793。教育局昨表示，家長6月3日至4日，會收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的「小一註冊證」，如無人收件，郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，予家長下一個工作天下午或之後到指定郵政局領取。
教育局稱，因應疫情，為減少人群聚集及保持適當社交距離，會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長在6月9日或6月10日不同時段，到獲派學校辦理註冊手續（見表）。
資助小學校長會名譽主席賴子文認為，派位滿意率上升，家長選校風氣改變是因素之一，「近年接觸幼稚園家長，發現他們心態改變，非盲目按成績選校，會多留意小學活動、教學方法等，選擇切合子女成長、性格合適的學校」。他稱，過去小學會趁註冊日舉辦大型家長會簡介學校，今年因疫情或會分流家長，分數次進行減聚集人數。
校長稱競爭趨緩和
家長較憂慮復課安排
教協理事兼幼稚園校長梁秀婷稱，以往人口競爭較大，上年起競爭已轉趨緩和，滿意度上升，家長憂慮減輕，「他們今年經歷長時間停課，比較關心復課後安排，較少聽聞擔心派位派得不好」。她稱會一如以往，放榜後為有需要家長撰寫推薦信叩門。
跨境生註冊可傳真電郵寄信
至於居內地的跨境生升小家長，今年有約400名，教育局稱，鑑於14天強制檢疫安排，他們未能親身到獲派學校辦理註冊手續，已通知他們有特別安排，會在指定註冊日透過傳真、電郵、郵寄等方式向獲派學校辦理入學。