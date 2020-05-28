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2020年5月28日星期四
常識天下 第185期
衛理復課分流初高中上下午回校 英華小學書桌裝防飛沫膠板
下學年SBA精簡 英文科說話評核二減一
夾公仔：另類賭博？
時事議題：賭博是娛樂？ 禍害勿輕看
時事議題：學習理財免做「月光族」
時事議題：答題指引
爆point大全：香港人的「世界公民」身分認同
漫畫拆解：劏房戶的生活問題
題型拆解：評估題須正反論證
概念解碼：精神健康
墨西哥最辣 哈巴內辣椒
世界這樣大：墨西哥人從小吃辣
時事常識挑戰（國際）：新聞界最高榮譽
時事常識挑戰（國際）：答案
環球話題：美國防部公開UFO影片
環球話題：視訊見面助害羞鰻魚記住人類
濕地居民：稻米扎記
時事常識挑戰（國際）：答案
【明報專訊】1.B
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