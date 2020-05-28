教育
通通識 第651期

題型拆解：評估題須正反論證

【明報專訊】同學或會容易混淆評估題與影響題，誤以為回答評估題時只須描述資料中提及的正面或負面影響，而側重於單一方面申述，未能做到正反論證。

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