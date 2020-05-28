衛理復課分流初高中上下午回校 英華小學書桌裝防飛沫膠板

教局：家長須為子女填體溫記錄表

教育局稱，昨聯絡部分中學，得悉學校整體運作和安排大致良好，並切實執行多項衛生防疫措施。局方提醒家長須為子女準備口罩，每日出門前為其探熱並填妥體溫記錄表，若子女不適則不應上學。

教育局要求學校半日制形式復課，衛理中學為減校園人流，安排初中（中一至中二）復課後上午回校；高中（中三至中五）則下午回校。校長藍正思說，上下午分別只有約300名學生同時在校。他稱，學生在校上中英數等課程進度較趕的課堂，體育、音樂等術科，則沿用疫情期間安排，學生在家上網學習。學生到校時要踩上消毒地墊，用消毒搓手液潔手，再經紅外線探熱器量體溫。藍正思說，復課前已外聘公司清潔校舍，又購入10部消毒噴霧機，在室內消毒空氣、枱櫈等物件，並從多地採購口罩，庫存現有約1萬個，料學校防疫開支約10萬元。

學校按教育局早前發的復課指引，安排學生「面對背」單行坐。藍正思說，該校每班平均30人，校方已用盡課室空間，他估計學生之間能保持1米距離，但書桌間距離則較短。校方盡量讓學生於同一課室上課、使用同一組枱櫈，並停開圖書館及實驗室，以免學生共用書本或器材。

伍少梅中學體育課 避須接觸運動

天主教慈幼會伍少梅中學助理校長陳智偉稱，返學首日有同學自備籃球回校，校方明白有學生「技癢」，提醒他要注意衛生及不要太劇烈後，容許他「射籃」放鬆一下。他稱，學校會如常上體育課，但改做不太需要身體接觸的伸展運動，或配合頻密清潔下使用健身室，會視乎疫情再檢視安排。他稱，學校更衣室不開放，如學生當天要上體育課，可穿體育服回校，及自備毛巾抹汗。

憂同學小息聚集 學生帶備兩口罩

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學昨於校門擺放兩部消毒搓手液機，數名教師在旁提醒學生先消毒才入校。該校中四謝同學表示，班上有20多名同學，小息時同學會在走廊聚集，擔心有感染風險，故額外帶備兩個N94口罩、消毒酒精及紙巾回校。她未清楚校方防疫安排，但認為學校「信唔過」。

英華小學擬續辦畢業結業禮

至於小學，小四至小六下月8日才復課，英華小學校長陳美娟說，將以數萬元為全部學生訂造膠板，置於他們課室書桌前，以防飛沫傳播病毒，預計能趕及復課前完成安裝膠板。初小在6月中復課，陳美娟說，屆時高小生提早15分鐘，在7時45分上課室，以免學生在學校地下聚集。她又說，學校暫定繼續舉辦畢業及結業禮。

（抗疫新階段）