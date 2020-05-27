Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年5月27日星期三
語文同樂 第447期
反國歌法國安法 中學生組織籲今罷課 楊潤雄：勿將政治帶入校園
港大學生會內閣「嶸希」當選 稱首要關注國安法
調查：停課致四成家長情緒「需關注」
生活關鍵詞：矛盾
生活關鍵詞：矛盾譜歌 甘苦交融 林家謙
神回覆：被人說你矮
古文化談：古代分手信
文字定格：考場
視聽之娛：說真話的政客
文字青春痘：口才篇
答案
News feed：Travel bubble
News feed：Fresh heart, fresh start
Answers, News feed
Comic：Declared monuments of Hong Kong
DIY：Paper phone stand
Career：Taxi driver
Answers, Career
Story：Be timely
Answers, Story
Horzion：Trending video game
文字青春痘：口才篇
prev
next
【明報專訊】不論唱歌還是說話，咬字都得清晰，避免懶音。大家玩遊戲找出下列錯別字時，也不妨查證下列字詞的正確讀音。
上 / 下一篇新聞
反國歌法國安法 中學生組織籲今罷課 楊潤雄：勿將政治帶入校園
港大學生會內閣「嶸希」當選 稱首要關注國安法
調查：停課致四成家長情緒「需關注」
生活關鍵詞：矛盾
生活關鍵詞：矛盾譜歌 甘苦交融 林家謙
神回覆：被人說你矮
古文化談：古代分手信
文字定格：考場
視聽之娛：說真話的政客
文字青春痘：口才篇
答案
News feed：Travel bubble
News feed：Fresh heart, fresh start
Answers, News feed
Comic：Declared monuments of Hong Kong
DIY：Paper phone stand
Career：Taxi driver
Answers, Career
Story：Be timely
Answers, Story
Horzion：Trending video game
反國歌法國安法 中學生組織籲今罷課 楊潤雄：勿將政治帶入校園
港大學生會內閣「嶸希」當選 稱首要關注國安法
調查：停課致四成家長情緒「需關注」
生活關鍵詞：矛盾
生活關鍵詞：矛盾譜歌 甘苦交融 林家謙
神回覆：被人說你矮
古文化談：古代分手信
文字定格：考場
視聽之娛：說真話的政客
答案
News feed：Travel bubble
News feed：Fresh heart, fresh start
Answers, News feed
Comic：Declared monuments of Hong Kong
DIY：Paper phone stand
Career：Taxi driver
Answers, Career
Story：Be timely
Answers, Story
Horzion：Trending video game
prev
next
相關新聞
答案