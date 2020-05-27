教育
語文同樂 第447期

古文化談：古代分手信

【明報專訊】近日傳出不少藝人分手的消息，當中不乏大家耳熟能詳的名字。觀乎古今，分離總是讓人黯然神傷，於是無數人把情緒轉換成文字，在紙上抒懷明志，以筆墨排遣痛苦。

上 / 下一篇新聞