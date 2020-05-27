教育
語文同樂 第447期

神回覆：被人說你矮

【明報專訊】身高乃與生俱來的特徵，無論是高是矮都得接受。高矮各有好處，長得高不必自滿，矮小者也毋須自卑。但總有些人喜歡評論別人的身高，當個子小的你面對別人嘲笑，該如何回應？

上 / 下一篇新聞