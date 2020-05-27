調查：停課致四成家長情緒「需關注」

三成稱親子衝突增

調查於2月28日至3月14日以網上問卷及電話方式，成功訪問507名9至17歲兒童及475名家長，並於本月初做個案訪問，深入了解11名介乎小一至中五基層兒童或家庭的狀况。調查以「一般健康量表」量度兒童及家長的情緒及精神健康狀况，0至12分中，如評分在4分或以上屬「需關注水平」。調查發現，八成兒童的情緒及精神狀况在健康水平。小童群益會研究及發展經理趙振雄分析，結果顯示兒童不太擔心疫情，反因突如其來的假期而稍為放鬆，但家長的情緒及精神健康狀况則普遍較兒童差，有逾四成受訪家長的精神狀况達到需關注水平。

調查發現，有三成家長認為親子衝突比疫情前多，逾半家長稱衝突原因是要經常叫子女學習或做功課及因子女常用手機。小童群益會總幹事陳健雄表示，家長在疫情期間擔心疫情、經濟狀况，復工復課亦令家長感壓力，籲家長關注自己精神健康，而復課時間表與以往不同，要多與子女協調。

醫生籲學童復課帶多一兩個口罩

另外，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨於港台節目《千禧年代》提醒學生上課宜額外帶備一至兩個口罩，也要帶信封暫存口罩。學生多日不見，他提醒學生見面時應避免擁抱，「遠處揮揮手已可以」；回家後要清洗校服，可在鞋底噴稀釋的漂白水，外出用的鞋不要穿進室內。關日華稱，同學小息時不要「一窩蜂」湧到洗手間及小食部，宜保持社交距離，不宜聚在一起聊天，進食時亦要分開。