反國歌法國安法 中學生組織籲今罷課 楊潤雄：勿將政治帶入校園

中學生行動籌備平台發聲明稱，從教育局「清算」罷課教師、要求取消文憑試歷史科試題，「已經親歷政權如何粗暴踐踏教育，視學生如糞土」，若然人大通過港區國安法，「香港學子的未來不再是言論自由下暢所欲言，而是動輒得咎，斷以十年計的牢獄之災」，籲學生今日罷課。

截至昨晚，有22間中學生成立的關注組聯署，包括「九龍華仁書院反修例關注組」、「協恩書院反修例關注組」及「嘉諾撒聖瑪利書院反修例關注組」等。

關注組籲穿黑衣戴豬嘴復課

保良局：不支持罷課

「保良局李城璧中學修訂逃犯條例關注小組」發起「和你翻」活動，與數間中學的學生今日會以8人一組步行回校，籲學生於校服外身穿黑衣及戴「豬嘴」。小組稱，盼在不影響上課進度的前提下，以中學生身分透過和平、理性、非暴力方式向政府表達訴求。李城璧學生小黑（化名）向本報稱「希望大家關注香港所發生的事……再不站出來，香港就好可能玩完」。

保良局回應稱不支持罷課，如個別學生對某社會議題有興趣，學校鼓勵學生作多方面思考，保持客觀和理性判斷，並珍惜學習時間。

教聯會批關注組以學校之名虛張聲勢

教育局長楊潤雄昨向全港校長及老師發信，亦於facebook發帖稱，過去一周多區再現違法堵路和暴力行為，有年輕人參與、流血受傷及被捕，感十分痛心和擔憂。他希望同學好好愛惜自己和別人，切勿參與危險或違法活動，時刻警惕網上虛假信息，以自身安全為重，遠離危險地方。

教聯會主席黃錦良稱，一些校友及學生組成關注組，利用「學校之名」呼籲上街及虛張聲勢，認為學校要盡快澄清。黃稱，很多學生及家長對復課期待已久，但有些人別有用心再次煽動罷課，籲年輕人不要被利用。