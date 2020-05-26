內地歷史教師來港「指導教學」 葉建源：政治味濃

教局：「交流協作」中史科已4年

教育局稱，本學年共有30名內地專家教師獲邀參與「內地與香港教師交流及協作計劃」（計劃）。計劃自2004年推行，旨在透過本地教師與內地專家教師做各項學與教的交流，分享在中小學的中國語文和數學科，以及中學的科學科和人文學科，如中國歷史科學與教的經驗。當局稱，在幼稚園教育的協作計劃，則涵蓋促進兒童的體能與健康及組織多元化藝術活動。其中，中國歷史科並非新增科目範疇，已有4年交流協作經驗。當局稱，教師協作內容包括課程策劃、共同備課、提供專業意見、舉辦專業發展活動及組織跨校分享活動。

條件須堅持一國兩制 熱愛國家

內地教育部港澳台辦與香港教育局、澳門教育暨青年局合作，實施「內地與香港教師交流及協作計劃」和「內地教師赴澳門教學指導計劃」，每年都會從內地有關省區遴選數十名優秀中小學及幼稚園教師赴港澳開展為期一年的教學交流工作。歷年對赴港澳教師的遴選條件中，包括「政治立場堅定」、「堅持『一國兩制』方針」、「熱愛國家」，或要求是「中共黨員」等。

黑龍江省教育廳本月13日貼出新一批赴港澳教學指導教師推薦人選名單，13人中有10人派駐香港，其中兩人為中學歷史科教師。

葉建源稱，兩地所用字眼不用，內地所指的「指導」居高臨下；香港稱「交流協作」平等交流，質疑若是內地教師「指導」便很有問題，「他們是否了解香港教育環境、是否知道香港的課程？教育風格？」

教聯：備課觀課 不涉愛國教育

教聯會主席黃錦良稱，計劃實行10多年，因內地很多教師學術水平高，他們來港後可支援中文、數學科，為期一年，與香港教師一同備課、入課室觀課，促進學生學習，稱他們來港推愛國教育是「牛頭不搭馬嘴」。即使來港內地教師有歷史科根基，也可能只是選拔條件其中一個因素，他們來港支援中文、數學，「不是想教什麼便是教什麼，而是專業指導」。