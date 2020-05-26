DQ試題38%答利多於弊 考局：有考生被引導 葉建源：數據證大部分無

明報記者

立法會教育事務委員會昨召開特別會議跟進歷史科試題事件。多名議員質疑教育局要求取消試題背後有政治動機，教育局長楊潤雄多次重申無政治考慮，「我們純粹是一個專業考慮」，並稱特首林鄭月娥無參與過取消試題一事。

考局：比例與預期不同 問題或誤導

有議員要求考評局交代閱卷後，是否有考生答案因資料或試題設計而「答錯題目」。蘇國生稱局方尚未閱卷，但評核發展部人員初步檢閱考生答題，有38%結論為「利多於弊」，「弊多於利」則有57.1%，4.9%考生沒立場；78%有提及弊處，17%只提利處。他稱，考評局委員會認為過程中或有考生被引導，而審題委員會成員認為作答立場比例與預計不同，故更覺得問題或有誤導。

楊潤雄稱，會上不同黨派議員均可指出當時國家經歷苦難，日本侵華眾人皆知，但題目竟近四成考生認為「利多於弊」，「大家撫心自問，那條題目是否有誤導性，資料是否有點不齊備，故學生才會有這樣的答案？」葉建源則稱，相信數據清楚反映題目並無引導，現大部分考生作答時選「弊多於利」，有力證實大部分同學並無被引導。

教局：檢討需「解除保密」 考局同意

多名議員要求考評局提交有關題目的評分準則，蘇國生表示，須先徵詢考評局委員會意見。早前教育局稱將檢討試題，身兼考評局委員的教育局副秘書長康陳翠華稱，考評局工作高度保密，若要了解機制，則要「解除保密性」，稱已與考評局委員會商討，並獲同意，考評局將派兩名人員加入教育局牽頭的工作小組，當中會有業內人士參與，了解事件問題所在。另外，考評局亦會內部檢討，並會向教育局提交報告，當局將建基於調查結果，再核實及給予意見。

工作小組檢視制度抑人為問題

就工作小組的成員及工作職權範圍，楊潤雄說仍要仔細考慮，而人選方面亦要與考評局再次商議，小組的方向是檢視出題審題的程序下，「究竟是制度問題、人的問題，還是有東西沒有跟到而令問題出現？」暫時未有確實的時間表，但會盡快進行相關工作。