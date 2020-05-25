教育
常識學堂 第181期

偵探M.A.D. 理智與情感對話

【明報專訊】你試過偷偷地喜歡一個人，且發現自己禁不住、停不了思念？可是你又害怕尷尬、怕被拒絕。暗戀讓你困惑和焦慮，也霸佔了許多思考空間，讓你無法專注學習，甚至影響睡眠質素，來正視自己的情感吧！

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