教育
通通識 第650期

生活看通識：網軍

【明報專訊】偶像與網紅之間的對話，竟然掀起「中泰大戰」，泰國網友發放的多張迷因（meme）圖，更被不少網民大讚「泰」幽默。現今資訊科技發達，世界各地的網民更易交流，但「網軍」橫行，可能帶來更多衝突。

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