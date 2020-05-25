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2020年5月25日星期一
通通識 第650期
備2.5萬口罩迎6．8復課 小學設「口罩銀行」助缺罩家庭
港大研究：政府蚊油損海洋生態
科大辦網上招聘 號召校友支援
時事懶人包：鼠出沒注意
時事點對點：聯合國關注 港引反恐、煽動罪控示威者
時事點對點：內地央行試行數碼貨幣
Data解密：疫情下的經濟
中外人物：奉俊昊
生活看通識：網軍
Road to 5**：Glocalization
星級例子庫：污水處理
即採珍珠做手工
STEAM足迹：一步步養大珍珠
新聞解碼：節果決明花開
答案
偵探M.A.D. 理智與情感對話
食物的科學：牛奶加醋自製芝士
時事點對點：聯合國關注 港引反恐、煽動罪控示威者
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【明報專訊】新聞撮要
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備2.5萬口罩迎6．8復課 小學設「口罩銀行」助缺罩家庭
港大研究：政府蚊油損海洋生態
科大辦網上招聘 號召校友支援
時事懶人包：鼠出沒注意
時事點對點：聯合國關注 港引反恐、煽動罪控示威者
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