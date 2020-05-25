港大研究：政府蚊油損海洋生態

吐露港赤柱灣蚊油濃度超標

港大生物科學學院和太古海洋科學研究所教授梁美儀的團隊，2016及2017年在本港沿海15個站點採集海水樣本，分析蚊油成分和水平。研究發現，4個站點水中蚊油濃度超出安全閾值（每公升海水含0.29毫克蚊油）兩倍，包括鳳凰笏、三門仔及鹽田仔3個吐露港站點，以及港島南部水域的赤柱灣。梁美儀解釋，吐露港水流較慢，導致蚊油在該水域積聚。

團隊又以5種海洋生物測試蚊油的影響，當中微藻對蚊油最敏感，低濃度蚊油即能抑制其生長，蚊油亦令小型甲殼類動物及青鱂魚死亡。梁美儀稱，蚊油風險為中度到高度的沿海環境，或抑制海洋藻類生長，魚類和甲殼類動物等海洋生物的幼蟲或幼體，可能遭亞致死的毒性效應，影響生長、繁殖和生存。

倡長遠採生物殺蟲劑

研究最近在學術期刊《海洋污染學誌》發表，梁美儀建議政府使用蚊油時，確保沿海水域蚊油水平低於安全閾值，亦可用生物殺蟲劑取代蚊油，減少對環境影響。