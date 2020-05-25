備2.5萬口罩迎6．8復課 小學設「口罩銀行」助缺罩家庭

楊潤雄昨於港台節目《給香港的信》表示，感謝學校人員全力準備復課。他提醒學生，每日上學前要探熱，若不適或有病徵，應立即求醫，並要與人保持距離，避免到人多擠迫地方等。楊潤雄稱，疫情雖為本港以至全球帶來嚴重影響，但其間學生學懂自律、自學等課本以外知識。他說，新冠肺炎未必在短時間消失，局方會繼續監察情况並與學校保持合作。

上學須探熱洗手 直上課室

保良局黃永樹小學按教育局要求，設立體溫監測站。訓輔主任李嘉祺稱，以往流感時期亦有家長義工以額探槍為學生探熱，為減輕人手負擔及加快流程，校方特意購置紅外線探熱裝置。學生復課後進校有兩部曲，第一步為量體溫，學生其後拐彎，有7個水龍頭讓學生以消毒皂液洗手，3名教師當值督促，其後學生直上課室，不可在操場逗留；家長亦不可進校，校門前要與子女道別。

小息留班房 分班用洗手間

至於課室內，李嘉祺說，校方特意把洗手盆附近的座位移開，避免水花四濺增衛生問題，部分課程如藝術課或要調整內容，減少勞作，免於課堂多次洗手。復課後將以半日制上學，以往會有20分鐘小息加午息，復課後沒有午膳時間，小息會延長至25分鐘，惟學生不可到操場遊玩，要留在班房及同層，並會分班使用洗手間。校長陳瑞良稱，明白分批上洗手間需時，或會用及部分課時，「以往並不鼓勵上堂途中上洗手間，現會酌量批准」。

圖書桌遊停用 派防疫套裝

陳瑞良稱，小息會有兩名當值教師，提醒學生不可分享食物、圖書等。李嘉祺補充，復課時圖書館會關閉，班房內圖書、桌上遊戲等都會暫停使用。李稱，校方也曾想過學生長時間於課室或會感無聊，但還是想保障學生健康。他又說，每個學生復課首天，會獲贈一套稱之為「開心包」的防疫套裝，歡迎學生回校。

口罩為復課其中一項必需品，有教師擔心部分低收入家庭或有困難購置，自發特設口罩銀行，讓有需要家庭向學校「提取」口罩。李嘉祺稱，明白部分家長因疫情陷經濟困難，有時難以啟齒，亦無從得知，會靠班主任「主動出擊」了解每個學生家庭情况，「長遠可能幫不了多少，但希望復課期間家長不用擔心防疫物資」。